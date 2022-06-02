Накануне вечером на трассе Р-255 в Кемеровском муниципальном округе вспыхнул грузовой автомобиль "KамАЗ" 2018 года выпуска. О происшествии борцы с огнем узнали в 20:24. На тушение были отправлены четыре человека на одной автоцистерне.

– В результате пожара выгорел моторный отсек, кабина, обгорел багажный прицеп с грузом. Общая площадь 12 "квадратов", – сообщили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Выяснилось, что причиной воспламенения стала неисправность электрооборудования. Пламя было потушено в 20:51 по местному времени. Никто не пострадал.