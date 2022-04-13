КамАЗ протаранил фуру интернет-магазина на кемеровской дороге

Сегодня в среду, 13 апреля, в 14:55 кемеровские стражи закона получили сигнал о ДТП в районе строения №14 по улице Красноармейская. Также в Сети очевидцы опубликовали видео с места аварии. Судя по кадрам, дорогу не поделили самосвал и фура, занимающаяся перевозкой товаров из интернет-магазина. В результате контакта перед КамАЗа оказался практически полностью уничтожен.

– За рулем КамАЗ находился 40-летний мужчина. В результате инцидента никто не пострадал, причинен материальный ущерб, – уточнили AVOKADO в городской ГИБДД.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сотрудники Госавтоинспекции кузбасской столицы ищут свидетелей аварии с внедорожником, которая произошла на одной из дворовых парковок.