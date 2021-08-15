Пользователь Сети опубликовал фотографию, на которой запечатлен фасад молодежного "Дворца творчества" в Ленинске-Кузнецком. На снимке видно, что со здания во многих местах осыпалась штукатурка, частично разрушились ступеньки.

– Все показывают красивые школы, посмотрите на дом творчества в Ленинске-Кузнецком. Какой ребенок захочет сюда идти? – сокрушается автор поста.

Комментаторы поддержали горожанина, отметив, что с обратной стороны здания побиты окна, а территория подходит для того, чтобы "фильмы ужасов снимать".