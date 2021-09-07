Как выбрать банк для открытия расчетного счета?

Помимо банка потребуется выбрать подходящий тариф. Начинающие бизнесмены выбирают пакеты начального уровня. Они предполагают невысокую оплату и имеют минимальный набор функций.

Вы можете выбрать любую подходящую вам организацию, чтобы открыть в ней расчетный счет условия банков различаются. Прочтите отзывы на банковских форумах, чтобы не ошибиться с выбором.

Обязательно выясните, включен ли банк в систему страховая вкладов. Если да, то в случае отзыва лицензии клиент сможет получить свои средства. Однако есть ограничение по данной сумме. Проверить данный факт можно на сайте Центробанка.

При выборе тарифа нужно подумать, какие операции вы будете совершать со счетом. Если вам приходится часто рассчитываться с контрагентами, выбирайте счет с наибольшим количеством бесплатных платежей.

Важно, чтобы банк предоставлял клиентам доступ в личный кабинет онлайн. Так вы сможете проводить многие операции дистанционно. Изучите полезные сервисы банка. Они могут значительно упростить ведение бизнеса.

Предприниматель может открыть неограниченное количество расчетных счетов. Если у вас положительная кредитная история, вы можете создать несколько РС даже в одном банке. Если в течение 2 лет вы не будете совершать операций на РС, банк может самостоятельно его закрыть.