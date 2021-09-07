1. Безопасного размещения вырученных средств.
2. Возможности принимать деньги от клиентов посредством банковских карт.
3. Возможности получать оплату безналичными.
4. Для быстрой оплаты налогов и сборов.
Польза, которую несет расчетный счет индивидуального предпринимателя, очевидна. Однако перед тем, как создать РС, потребуется выбрать банковское учреждение.
КАК ВЫБРАТЬ БАНК ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА?
Выбор банка будет во многом зависеть от предпочтений самого предпринимателя. Однако здесь можно дать некоторые советы:
1. Выбирайте крупный банк, который давно работает на рынке и имеет положительные отзывы клиентов.
2. Выбирайте учреждение, которое предлагает широкий комплекс услуг.
3. Обращайте внимание на скорость и качество обслуживания.
4. Возможность дистанционного управления РС будет преимуществом.
5. Некоторые банки предлагают и дополнительные опции: выпуск "зарплатных карт", бесплатную установку терминала для внесения оплаты.
Помимо банка потребуется выбрать подходящий тариф. Начинающие бизнесмены выбирают пакеты начального уровня. Они предполагают невысокую оплату и имеют минимальный набор функций.
Вы можете выбрать любую подходящую вам организацию, чтобы открыть в ней расчетный счет условия банков различаются. Прочтите отзывы на банковских форумах, чтобы не ошибиться с выбором.
Обязательно выясните, включен ли банк в систему страховая вкладов. Если да, то в случае отзыва лицензии клиент сможет получить свои средства. Однако есть ограничение по данной сумме. Проверить данный факт можно на сайте Центробанка.
При выборе тарифа нужно подумать, какие операции вы будете совершать со счетом. Если вам приходится часто рассчитываться с контрагентами, выбирайте счет с наибольшим количеством бесплатных платежей.
Важно, чтобы банк предоставлял клиентам доступ в личный кабинет онлайн. Так вы сможете проводить многие операции дистанционно. Изучите полезные сервисы банка. Они могут значительно упростить ведение бизнеса.
Предприниматель может открыть неограниченное количество расчетных счетов. Если у вас положительная кредитная история, вы можете создать несколько РС даже в одном банке. Если в течение 2 лет вы не будете совершать операций на РС, банк может самостоятельно его закрыть.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
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