Сегодня, 15 ноября, в социальных сетях появились кадры, заснятые в школе, расположенной в городе Белово. На них видно, как коридор образовательного учреждения залит водой, а дети столпились возле окон и наблюдают за произошедшим.

– В 76 школе прорвало трубу с горячей водой! – подписал кадры автор поста.

Информации о пострадавших в результате потопа от очевидцев не поступало.

– Было весело, как в баньке,– пошутили пользователи, по-видимому, обучающиеся в данном учреждении.

Оперативно комментарий по данной ситуации получить не удалось.