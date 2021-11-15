Сегодня, 15 ноября, в социальных сетях появились кадры, заснятые в школе, расположенной в городе Белово. На них видно, как коридор образовательного учреждения залит водой, а дети столпились возле окон и наблюдают за произошедшим.
– В 76 школе прорвало трубу с горячей водой! – подписал кадры автор поста.
Информации о пострадавших в результате потопа от очевидцев не поступало.
– Было весело, как в баньке,– пошутили пользователи, по-видимому, обучающиеся в данном учреждении.
Оперативно комментарий по данной ситуации получить не удалось.
Фото: ВКонтакте / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО
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