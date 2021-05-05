Как соблазнить студентку с помощью грузовика: автор популярного блога в Facebook выступит на сцене кузбасской филармонии

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Литературная вечеринка со Славой Сэ - спектакль "Полтора рояля" состоится в Государственной филармонии Кузбасса 16 июня 2021 года.

Впервые в Кемерове!

16 июня концертное агентство "Арт-Плюс" приглашает на самую забойную литературную вечеринку со Славой Сэ - спектакль "Полтора рояля".

Он пишет смешно о грустном и ОЧЕНЬ смешно – о смешном. Лирично и с доброй иронией про собственную жизнь и не только. В компании с автором со сцены читают:

  • Григорий ЗабАвин!,
  • Кристина ЗвЕздина!,
  • Игорь ШЕмчук!,
  • Ксения ДемидЕнко!,
  • Татьяна ПАнченко и Елена МитрофАнова.

16 июня в Государственной Филармонии Кузбасса вас ждут два часа сплошного талантливого удовольствия.

Рассказы Славы Сэ - лучшее лекарство от хандры и депрессии. Билеты во всех кассах города.


Автор одного из самых популярных блогов в Живом Журнале и в Facebook. Писатель полдюжины книг. Обладатель неповторимого чувства юмора и уникального литературного стиля.


В одну клавиатуру, без телевидения и импресарио, Слава собрал батальоны и фанатов. Психолог, потом – сантехник, теперь он пишет сверхпопулярные книги и путешествует по миру со своими

моноспектаклями.


Вы услышите знакомые и любимые рассказы в исполнении автора и совсем новое, неизданное и написанное за время карантина.


Смешно о грустном и очень смешно – о смешном. Лирично и с доброй иронией про собственную жизнь и не только.


Вы узнаете о роли маминой хворостины в становлении творца, что делать, если дома вас считают гением, а в издательстве – нет. Каково это, сняться у Бекмамбетова и объяснять потом родным, кто это. Как соблазнить студентку с помощью грузовика ГАЗ-52. И как переплыть море, имея лишь

мопед и тазик. И что думают родственники усопшего, если оркестр вдруг

играет цыганочку...


Бытовые зарисовки, сливающиеся с авантюрными приключениями и романтикой. Его глазами жизнь выглядит хоть иногда и драматичной, но очень уютной и обнадеживающе понятной.


Да, если вы по каким-то причинам на него еще не подписаны, ну, например, вы провели последние 20 лет на Марсе, тут:

Приходите. Если не придете, еще немного литературы умрет. Ее и так все меньше. Кроме нас с вами ее хранить некому.
Итак, друзья, встречаемся в Государственной филармонии Кузбасса 16 июня 2021 года! Начало в 19:00.
На всякий случай мы проверили зал. Там есть где аплодировать стоя
Да!
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