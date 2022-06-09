Кузбассовец выложил в социальные сети ролик со змеей, обитающей близ деревни Старочервово Кемеровского района. На ролике видна ползущая по траве рептилия темного окраса. По словам мужчины, змея была достаточно крупной.

‒ Огромная просто. Как шланг, ‒ отметил оператор.

В комментариях кузбассовцы развязали спор. Кто-то начал утверждать, что автор ролика заснял опасную гадюку. Некоторые же заявили, что на видео ‒ крупный уж. При этом пользователи сошлись во мнении, что змей, находящихся в дикой природе, не следует убивать.