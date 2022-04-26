Как продавать свое творчество кемеровчанам?

Вас ждет серия мастер-классов для фотографов, художников, ивентщиков, хендмейкеров и других жителей города, чье хобби или работа связаны с творчеством.

В финальный день мы организуем ярмарку, на которой вы сможете представить свои услуги и продукцию.

А эксперты со всей России расскажут про успешные проекты сферы креативных индустрий.

Хотите на мероприятие бесплатно? Тогда заполните анкету участника.

Время заполнения анкеты – 5 минут.

Не пропустите главное креативное событие этой весны.