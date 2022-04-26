Как продавать свое творчество кемеровчанам?

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С 18 по 21 мая в Кемерове пройдет Неделя креативных индустрий.

Вы получите готовый ответ на вопрос, что значит творить и продавать по-кемеровски.

Вас ждет серия мастер-классов для фотографов, художников, ивентщиков, хендмейкеров и других жителей города, чье хобби или работа связаны с творчеством.


В финальный день мы организуем ярмарку, на которой вы сможете представить свои услуги и продукцию.


А эксперты со всей России расскажут про успешные проекты сферы креативных индустрий.

Хотите на мероприятие бесплатно? Тогда заполните анкету участника.


Время заполнения анкеты – 5 минут.


Не пропустите главное креативное событие этой весны.

Да!
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