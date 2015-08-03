Как привлечь покупателей и не продешевить при продаже бизнеса

Также частой причиной являются бытовые проблемы. Так или иначе, процесс продажи, что называется, "от нужды" является не очень эффективным. Продать бизнес по желаемой вами цене вряд ли получится. В любом случае останется чувство, что вы недополучили. Так что же нужно сделать для того, чтобы у вас образовалась очередь из покупателей, а вы могли назначать ту цену, которую посчитаете нужной.

Мы обсудили то, что модель должна быть полностью отчуждаемой и управляемой. Огромное значение имеет именно расстановка точек контроля и правильно выстроенная структура предприятия. Что это значит?

В любой момент времени каждый сотрудник знает, что и как он должен делать. Мало того, у руководителя есть инструктаж по поиску, подбору, вводу в должность нового сотрудника, на какой бы позиции он ни находился. А у собственника есть такой же набор инструментов для поиска, обучения и управления. Что может входить в такой набор: