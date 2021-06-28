"Как после бомбежки": кемеровчане оказались недовольны износившейся детской площадкой

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Жители кузбасской столицы решили привлечь внимание властей к проблеме износа детской площадки в Рудничном районе города. В ответ им предложили устранять дефекты за свой счет.

По словам горожан, детская игровая площадка, внешний вид которой и стал причиной жалобы, находится во двое дома № 72 по проспекту Шахтеров.

- Детская площадка как после бомбежки, военные фильмы снимать можно! - написал кемеровчанин.

Вскоре на жалобу поступил ответ. По данным представителя администрации, на указанной территории около домов № 72 и 72а на проспекте Шахтеров проведено обследование игровой площадки. Как выяснилось, игровые элементы и ограждение находятся в удовлетворительном состоянии. Но в то же время специальное противоударное покрытие указанной площадки за время эксплуатации получило сильные повреждения и требует замены.

- Согласно ПП РФ от 13.08.2006 № 491, обязанность по устранению дефектов, являющихся следствием физического износа общего имущества, лежит на собственниках помещений многоквартирного дома. Содержание и ремонт общего имущества в доме обеспечивается собственниками помещений за счет собственных средств, - говорится в официально ответе на портале "Кузбасс.Онлайн".

Местным жителям также порекомендовали принять решение по поводу покрытия на общем собрании и определить источник финансирования. Между тем руководство УК ООО ЖСЦ "Квартиры Кемерово" и ООО "УК Верхний бульвар" также было проинформировано о необходимости своевременной уборки детской площадки и ремонта оборудования.

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