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"Как после бомбардировки": разбитая дорога в Кемерове шокировала водителей

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В кузбасской столице автомобилисты оказались недовольны качеством дороги на городской улице. Местные власти отреагировали на жалобу.

В Telegram-канале кемеровского градоначальника Ильи Середюка жители областной столицы пожаловались на плохое качество дорожного полотна по улице Камышинская.

Дорога как после бомбардировки! Это дорога разгружает Автозаводскую и 2-ю Камышинскую улицы, – возмутился автомобилист.

При этом на перекрестке с ул. Базовой ситуация с дорогами тоже не лучше, добавил он.


В ответ представители МБУ "Кемдор" заявили, что подрядная организация для работ по устранению повреждений на автомобильных дорогах в столице Кузбасса была выбрана еще 3 августа. Однако сам ремонт начнется позже, когда все стороны подпишут договор. Ориентировочная дата – 15 августа 2022 года.

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