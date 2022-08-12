В Telegram-канале кемеровского градоначальника Ильи Середюка жители областной столицы пожаловались на плохое качество дорожного полотна по улице Камышинская.

– Дорога как после бомбардировки! Это дорога разгружает Автозаводскую и 2-ю Камышинскую улицы, – возмутился автомобилист.

При этом на перекрестке с ул. Базовой ситуация с дорогами тоже не лучше, добавил он.

В ответ представители МБУ "Кемдор" заявили, что подрядная организация для работ по устранению повреждений на автомобильных дорогах в столице Кузбасса была выбрана еще 3 августа. Однако сам ремонт начнется позже, когда все стороны подпишут договор. Ориентировочная дата – 15 августа 2022 года.