Иногда отличной идеей может стать многократное дублирование одного яркого цвета для нескольких разных аксессуаров. Однако при создании столь сложного образа необходимо учитывать, что оттенки этих дополнительных "ярких пятен" не должны отличаться между собой. К примеру, оттенки синего электрик и ультрамарин не так уж далеко ушли друг от друга, однако, применяя их в образе одновременно, вы рискуете обратить внимание окружающих на его разрозненность.

Применять представленные в этой статье советы можно хоть каждый день: экспериментируйте на здоровье. Например, попробуйте выйти за рамки привычного, выбирая себе модный брючный костюм.

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