Начинаем с малого
Яркие и сочные оттенки каждому могут вскружить голову, однако не беритесь сразу миксовать лимонное пальто с сапогами цвета фуксии и салатовым беретом, лучше начинайте двигаться к разнообразию маленькими шагами. К примеру, замените привычную черную или коричневую сумку на яркий клатч или же отдайте предпочтение цветной обуви. Заодно освежите цвет лица правильно подобранного оттенка шарфом.
Повторите цвет принта
Беспроигрышной классикой является дублирование одного из оттенков принта одежды на аксессуарах. Этот простой прием обратит внимание на яркий цвет образа, даже если на самом "верхе" его совсем немного. Допустим, куртка в мелкий синий цветочек заиграет новыми красками, если подобрать к ней ботинки аналогичного сочного тона.
Модная конфликтология
В вопросе создания незабываемых образов всегда нужно придерживаться нейтралитета. Так, если вы хотите включить в свой повседневный лук не одну, а сразу две яркие вещи, они должны сочетаться между собой. В этом случае можно следовать базовым правилам создания модных капсул, которые мы подробно изложили тут.
Нет чрезмерному разнообразию
Умелые модельеры порой смешивают между собой вещи, которые кажутся совершенно неподходящими друг другу, однако далеко не все способны достичь их уровня профессионализма. Чтобы не попасть впросак, постарайтесь не смешивать вещи с разными цветовыми характеристиками. К примеру, никогда не включайте в один образ темный низ, светлый верх, яркий дополнительный слой и аксессуары мягкого оттенка.
Готовые цветовые схемы
Готовые цветовые схемы, демонстрирующие, какие оттенки можно сочетать друг с другом, станут вашим лучшим помощником. Они включают в себя буквально все многообразие цветов и наглядно показывают, какие из них могут дополнить друг друга, а какие – нет. К счастью, сегодня любую нужную схему можно скачать себе на телефон. Кроме того, существует масса готовых приложений, где можно смоделировать будущий лук прямо в режиме онлайн.
Точно подбирайте цвета
Иногда отличной идеей может стать многократное дублирование одного яркого цвета для нескольких разных аксессуаров. Однако при создании столь сложного образа необходимо учитывать, что оттенки этих дополнительных "ярких пятен" не должны отличаться между собой. К примеру, оттенки синего электрик и ультрамарин не так уж далеко ушли друг от друга, однако, применяя их в образе одновременно, вы рискуете обратить внимание окружающих на его разрозненность.
Применять представленные в этой статье советы можно хоть каждый день: экспериментируйте на здоровье. Например, попробуйте выйти за рамки привычного, выбирая себе модный брючный костюм.
Источник фото: unsplash.com
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