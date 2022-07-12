Кафе восточной кухни в центре Кемерова продается за более чем 8 млн рублей

Объявление о продаже кафе в Центральном районе Кемерова появилось на популярной Интернет-платформе. Из размещенной в Сети информации следует, что общая площадь помещения составляет 425,3 м². Располагается объект на улице Николая Островского.

Автор объявления подчеркивает, что заведение находится рядом с автобусной и трамвайной остановкой, вокруг имеется много офисных зданий. В кафе восточной кухни установлена пожарная сигнализация, проведен телефон и интернет. Также подчеркивается, что новый владелец сможет выполнить перепланировку.

За приобретение данного кафе покупателю придется отдать 8 400 000 рублей.