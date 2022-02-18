Кафе в центре Кемерова попало на продажу за 25 млн рублей

В Кемерове выставили на продажу кафе на улице Весенней, 24, что стало известно из объявления на популярном сайте. Площадь помещения составляет 260 метров квадратных при цене 25 млн рублей.

Отмечается, что объект общепита расположен на первом этаже здания и подвале. Со слов продавца, благодаря тому, что здание размещено "на самой красивой улице" кузбасской столицы, на обеды в заведении всегда есть спрос.

Автор также обратил внимание покупателей, что помещение может использоваться для ведения любого вида бизнеса, возможна продажа с действующим арендатором. Владелец оценил этот объект в 25 000 000 рублей.