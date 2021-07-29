Кафе в Новокузнецке вынужденно закрылось из-за массового заражения персонала коронавирусом

Руководство новокузнецкого кафе закрыло заведение из-за болезни работников, о чем стало известно из сообщения в соцсетях ведущего программы "Утро с мэром".

На входной двери размещено соответствующее объявление ("Кафе закрыто. Все болеют"), фотографией которого и поделился Ростислав Бардокин. При этом он не отметил, о каком кафе идет речь. В комментариях к публикации пользователи Сети выразили опасение по поводу обострения ситуации и введения "тотального карантина".

За прошедшие сутки в Кемеровской области прирост ковидных больных составил 206 человек, из которых 37 — жители Новокузнецка.