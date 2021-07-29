Кафе в Новокузнецке вынужденно закрылось из-за массового заражения персонала коронавирусом

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Ситуация по заболеваемости COVID-19 в южной столице Кузбасса вынудила учреждения общепита начать закрываться.

Руководство новокузнецкого кафе закрыло заведение из-за болезни работников, о чем стало известно из сообщения в соцсетях ведущего программы "Утро с мэром".


На входной двери размещено соответствующее объявление ("Кафе закрыто. Все болеют"), фотографией которого и поделился Ростислав Бардокин. При этом он не отметил, о каком кафе идет речь. В комментариях к публикации пользователи Сети выразили опасение по поводу обострения ситуации и введения "тотального карантина".


За прошедшие сутки в Кемеровской области прирост ковидных больных составил 206 человек, из которых 37 — жители Новокузнецка.

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