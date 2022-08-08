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Кафе с гостиницей близ Кемерова попало на продажу почти за 15 млн рублей

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Собственник решил продать придорожный комплекс близ кузбасской столицы.

Накануне, 7 августа, на популярном сайте появилось объявление о продаже комплекса, расположенного на трассе в поселке Успенка Кемеровского района. Уточняется, что объект находится в 48 километрах от Кемерова.


Основное здание имеет отдельный вход в кафе, а также второй этаж со входом в гостиницу. Кроме того, предусмотрен служебный вход. Земля под комплексом находится в собственности, на территории имеется отдельный платный туалет, душевая и прачечная.


Цена объекта составила 14 900 000 рублей. При этом автор объявления отметил, что комплекс продается вместе со всем оборудованием. Продавец готов к торгу.

Фото: Avito.ru

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