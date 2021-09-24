Кадыров купил прославившегося коня из Кемерова в подарок дочери

Уроженка Кемерова, которая владела конем породы тинкер по кличке Титан, рассказала о его вынужденной продаже: новым владельцем стал Рамзан Кадыров.

- Наш любимый зефир отправился жить среди прочих элитных лошадей различных пород, которые стоят в великолепной конюшне под покровительством Р.А.Кадырова. Титан стал шикарным подарком на день рождение для дочери Р.А. Кадырова, - указала россиянка.

Девушка добавила, что семилетний титулованный конь заслуживает лучшей жизни, а обеспечить те условия, какие могут в Чечне, она точно не смогла бы. Подписчики расстроились из-за новости и сказали, что будут скучать по любимцу.



Напомним, в прошлом Титан жил в Кемерове, однако местные эксперты посчитали его никому не нужным, потому что он плохо прыгает. После этого владелица переехала с подопечным в Москву, где конь стал звездой-осеменителем.