Кадры с последствиями массового ДТП у закрытого гипермаркета появились в Сети

Сегодня в субботу, 28 августа, на улице Тухачевского в районе закрытого гипермаркета "Палата" столкнулись несколько машин. Об этом пользователи соцсети рассказал в сообществе.

По словам интернет-пользователей,

– Авария, 4 авто, – указал автор поста во "ВКонтакте".

Из опубликованной записи следует, что в результате ДТП материальный ущерб получили две машины: у них повреждены передняя и задняя части. Также можно заметить, что на дороге лежит отлетевшая запчасть одного из авто, которая отлетела от транспорта во время встречи с другим участником движения.

Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.