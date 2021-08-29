Кадры с перевернувшейся на крышу легковушкой в Кемерове появились в Сети

Как сообщается, авария произошла на пересечении улиц Красноармейской и Рабочей. В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них перевернулся. По словам очевидцев водитель "перевертыша" получил сотрясение головного мозга.

На месте аварии работала бригада скорой помощи и спасатели. Свидетели произошедшего опубликовали фотографии в социальных сетях.

К настоящему моменту обе поврежденные машины с места ДТП эвакуированы. Другие подробности инцидента уточняются.