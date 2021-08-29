Кадры с перевернувшейся на крышу легковушкой в Кемерове появились в Сети

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Фото:  

Очевидцы распространили в социальных сетях снимки с места серьезного ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась на крышу.

Как сообщается, авария произошла на пересечении улиц Красноармейской и Рабочей. В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них перевернулся. По словам очевидцев водитель "перевертыша" получил сотрясение головного мозга.


На месте аварии работала бригада скорой помощи и спасатели. Свидетели произошедшего опубликовали фотографии в социальных сетях.


К настоящему моменту обе поврежденные машины с места ДТП эвакуированы. Другие подробности инцидента уточняются.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала еще о трех ДТП: смертельном наезде на лося, протаранившем стену дома автомобилисте и перевернувшемся грузовике с пивом.

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