Кадры с места серьезного ДТП на кузбасской трассе появились в Сети

Пользователи социальных сетей поделились кадрами, снятыми на дороге Мариинск - Вверх-Чебула в минувшую пятницу. В объектив камеры очевидцев попала иномарка, почти полностью уничтоженная в результате столкновения. Кроме того, на кадрах виден грузовик с помятой задней частью.

Чтобы выяснить подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области. Водитель Ford Focus, мужчина 1982 года рождения, двигался по трассе в Мариинском районе ночью. Предварительно, автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, которая бы обеспечила постоянный контроль за транспортным средством, и врезался в стоящий грузовик Volvo.

В результате ДТП водитель Ford и его пассажир, мужчина 1976 года рождения, скончались на месте до приезда медиков.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водители должны выбирать безопасную скорость движения, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.