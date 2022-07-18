Кадры с места серьезного ДТП на кузбасской трассе появились в Сети

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Фото:  

Жители Кемеровской области сняли на камеру последствия автоаварии. Правоохранители раскрыли детали журналисту AVOKADO.

Пользователи социальных сетей поделились кадрами, снятыми на дороге Мариинск - Вверх-Чебула в минувшую пятницу. В объектив камеры очевидцев попала иномарка, почти полностью уничтоженная в результате столкновения. Кроме того, на кадрах виден грузовик с помятой задней частью.


Чтобы выяснить подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области. Водитель Ford Focus, мужчина 1982 года рождения, двигался по трассе в Мариинском районе ночью. Предварительно, автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, которая бы обеспечила постоянный контроль за транспортным средством, и врезался в стоящий грузовик Volvo.


В результате ДТП водитель Ford и его пассажир, мужчина 1976 года рождения, скончались на месте до приезда медиков.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водители должны выбирать безопасную скорость движения, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Фото:  
Да!
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