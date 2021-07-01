Кадровые изменения произошли в администрации Новокузнецка

Начальство над управлением на себя взяла Светлана Леонова, ранее стоявшая во главе отдела ПДН Новокузнецка.

Стаж ее работы в правоохранительных органах суммарно составляет 20 лет. Трудиться в самом управлении опеки и попечительства она начала восемь лет назад. Там же она была руководителем отдела по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних. На должности Леонова пробыла до 30 июня текущего года.

Обусловлены кадровые изменения тем, что бывшая руководитель – Елена Семеновна Гармашова – ушла на пенсию, пишут VSE42.Ru со ссылкой на управление.