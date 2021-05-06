Кадровые изменения произошли в администрации Новокузнецка

Сергей Маисеев, который занимал должность начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории района, перешел на новое место. В общей сложности его трудовой стаж насчитывает 25 лет, а в органах власти он проработал 12 лет, в администрации трудится с 2008 года.

– На должность заместителя Главы города – руководителя администрации Куйбышевского района назначен Маисеев Сергей Николаевич, 1976 года рождения, – пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что в 2000 году окончил Кузбасский государственный технический университет по направлению "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте" и имеет высшее образование.

Ранее редакция Avokado сообщала, что кадровые изменения затронули администрацию южной столицы Кузбасса: внезапно оставила свое место глава Куйбышевского района – Анастасия Неподоба.