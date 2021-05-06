Кадровые изменения произошли в администрации Новокузнецка

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На место заместителя главы города — руководителя Куйбышевского района Новокузнецка назначили нового человека. За работу примется Сергей Маисеев, который имеет 25 летний трудовой стаж.

Сергей Маисеев, который занимал должность начальника управления по вопросам жизнеобеспечения территории района, перешел на новое место. В общей сложности его трудовой стаж насчитывает 25 лет, а в органах власти он проработал 12 лет, в администрации трудится с 2008 года.

– На должность заместителя Главы города – руководителя администрации Куйбышевского района назначен Маисеев Сергей Николаевич, 1976 года рождения, – пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, что в 2000 году окончил Кузбасский государственный технический университет по направлению "Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте" и имеет высшее образование.


Ранее редакция Avokado сообщала, что кадровые изменения затронули администрацию южной столицы Кузбасса: внезапно оставила свое место глава Куйбышевского района – Анастасия Неподоба.

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