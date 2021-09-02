Горожанин отметил, что растения были высажены в почву в городе Кемерово к празднованию Дня победы, 9 мая, в рамках международной акции. Однако насаждения так и не взошли, на деле все лето "Сад памяти" простоял с обычной низкорослой травой.

О небрежном озеленении города он рассказал на платформе "Кузбасс Онлайн", где отметил, что посадка сада у дома № 8/1 по Московскому проспекту — дело рук депутата, работников администрации и несколько молодых людей.

— Часть посадок быстро засохла, но, несмотря на это, позже появилась табличка, сообщающая о высаженном саде в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. — указал местный житель.

Пользователь Сети выразил мнение, что подобное отношение к городским зонам "позорит память погибших воинов" и многие жители намеренно отворачивают табличку с надписью в сторону дома, чтобы прохожие не обращали внимание на подобного рода "воспоминания".

На запрос пользователя разъяснительный ответ дали представители управления дорожного хозяйства и благоустройства города. С их слов, весной 2021 года на участке были высажены 80 саженцев сирени и барбариса, а в последующие годы они будут рассматривать возможность озеленения территории с учетом объема финансирования работ.