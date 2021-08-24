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Качели на детской площадке в Кемерове обрушились на ребенка

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Жители кузбасской столицы в сообществе Сети сообщили об инциденте, который произошел на игровой площадке: аттракцион рухнул во время развлечения детей.

Пользователи социальной сети рассказали, что качели разрушились на детской площадке в Рудничном районе города Кемерово. Автор поста указал и адрес, где расположена игровая территория. С его слов, зона с детскими аттракционами оборудована возле дома № 74б на проспекте Шахтеров.

– Безопасные детские площадки... – указал горожанин.

Кроме того, в публикации оказалось и видео с места события. При просмотре съемки можно заметить, что два ребенка качались на качелях, которые прикреплены к асфальту с помощью пружины. Однако в какой-то момент механизм не выдержал напряжения и свалился на девочку, стоявшую за качелей. В результате дети самостоятельно покинули площадку.

Видео: Instagram / Инцидент Кемерово

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