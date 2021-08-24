Качели на детской площадке в Кемерове обрушились на ребенка

Пользователи социальной сети рассказали, что качели разрушились на детской площадке в Рудничном районе города Кемерово. Автор поста указал и адрес, где расположена игровая территория. С его слов, зона с детскими аттракционами оборудована возле дома № 74б на проспекте Шахтеров.

– Безопасные детские площадки... – указал горожанин.

Кроме того, в публикации оказалось и видео с места события. При просмотре съемки можно заметить, что два ребенка качались на качелях, которые прикреплены к асфальту с помощью пружины. Однако в какой-то момент механизм не выдержал напряжения и свалился на девочку, стоявшую за качелей. В результате дети самостоятельно покинули площадку.