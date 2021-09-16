Кабмин РФ принял перечень услуг для спортивного налогового вычета

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Кабинет министров России обозначил спортивные услуги, за которые предусмотрен возврат части средств.

В правительстве сообщили, что в список были включены физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка тренировочных планов и программ занятий физкультурой.


Вернуть часть денег можно будет только купив услуги организации, соответствующей следующим требованиям:

  • спорт и физкультура должны быть основной деятельностью;
  • сотрудники – иметь профильное высшее или среднее образование;
  • организация не должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков услуг и товаров.

Новый налоговый вычет можно будет оформить в 2022 году. Максимальная сумма годовых затрат, с которых можно будет получить налоговый вычет ‒ 120 тысяч рублей.

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