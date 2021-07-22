Кабмин отменил обязательные отметки в паспорте о браке и детях

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому необязательными становятся отметки о детях до 14 лет и браке в паспорте. Также россияне смогут добавить в документ только по желанию штампы о выданных раньше паспортах и наличии загранпаспорта, ИНН, группе крови и резус-факторе.

Тем не менее отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета и воинской обязанности остаются обязательными, сообщили РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ анонсировало введение электронных паспортов с декабря 2021 года.