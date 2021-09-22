Кабина грузовика оторвалась в результате ДТП на перекрестке в Кемерове

В социальных сетях жители Кемерова сообщили, что инцидент произошел на пересечении улиц Ишимская и Мариинская в Кировском районе города. Судя по опубликованным кадрам, один из автомобилей серьезно пострадал: водительская кабина оторвалась и оказалась на земле.

Очевидцы сообщают, что в результате ДТП погибших нет, однако на место аварии приезжала бригада скорой помощи.

В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что в настоящее время инцидентом занимаются сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.