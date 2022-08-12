Кабаны с многочисленным выводком вышли к людям в Кузбассе

Кадрами, на которые попали животные, кузбассовец поделился в социальных сетях. Мужчина рассказал, что заметил кабанов на угольном разрезе в Калтане. Судя по видео, два взрослых кабана вели за собой множество поросят.

Комментаторы предположили, что снятые на камеру животные не являются дикими, о чем говорит их относительно спокойное поведение, а также отметина на одном из кабанов. Пользователи Сети пожелали, чтобы парнокопытные скорее добрались до хозяина.

Ранее жители одного из кузбасских городов заметили на улице существо с голубым "рогом".