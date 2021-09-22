В 2021 году исполнится 100 лет со дня рождения маэстро Тимофея Докшицера, советского и российского трубача, дирижера, народного артиста РСФСР, которого называют экстравагантным и креативным музыкантом, исполнявшим произведения классических и современных композиторов. Его искусство исполнения на трубе получило широкое признание во всем мире.
В концертной программе, посвященной памяти маэстро, музыкантами оркестра и солистами
филармонии Кузбасса будут исполнены инструментальные и вокальные произведения А. Бабаджаняна, Джеймса Ховарда и других зарубежных и отечественных композиторов.
Исполнители:
Губернаторский духовой оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров)
Солисты Олег Маликов (баритон) и Наталья Кузнецова (сопрано).
Ведущая Татьяна Казанцева
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