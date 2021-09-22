В 2021 году исполнится 100 лет со дня рождения маэстро Тимофея Докшицера, советского и российского трубача, дирижера, народного артиста РСФСР, которого называют экстравагантным и креативным музыкантом, исполнявшим произведения классических и современных композиторов. Его искусство исполнения на трубе получило широкое признание во всем мире.

В концертной программе, посвященной памяти маэстро, музыкантами оркестра и солистами

филармонии Кузбасса будут исполнены инструментальные и вокальные произведения А. Бабаджаняна, Джеймса Ховарда и других зарубежных и отечественных композиторов.

Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров)

Солисты Олег Маликов (баритон) и Наталья Кузнецова (сопрано).

Ведущая Татьяна Казанцева

"К юбилею Маэстро"

5 октября, вторник, 18:30

Продолжительность: 1 час 10 мин.

Возрастное ограничение: 6+