"К юбилею Маэстро": Губернаторский духовой оркестр открывает сезон

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На сцене Государственной филармонии Кузбасса состоится яркое осеннее событие в творческой жизни Губернаторского духового оркестра! Сезон открывается концертом, посвященным памяти музыканта с мировым именем Тимофея Докшицера.

В 2021 году исполнится 100 лет со дня рождения маэстро Тимофея Докшицера, советского и российского трубача, дирижера, народного артиста РСФСР, которого называют экстравагантным и креативным музыкантом, исполнявшим произведения классических и современных композиторов. Его искусство исполнения на трубе получило широкое признание во всем мире.


В концертной программе, посвященной памяти маэстро, музыкантами оркестра и солистами

филармонии Кузбасса будут исполнены инструментальные и вокальные произведения А. Бабаджаняна, Джеймса Ховарда и других зарубежных и отечественных композиторов.


Исполнители:

Губернаторский духовой оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров)

Солисты Олег Маликов (баритон) и Наталья Кузнецова (сопрано).

Ведущая Татьяна Казанцева


"К юбилею Маэстро"
5 октября, вторник, 18:30
Продолжительность: 1 час 10 мин.
Возрастное ограничение: 6+
Да!
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