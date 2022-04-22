Известный российский певец отсрочил выступление в Кемерове на 9 месяцев

Концерт 68-летнего российского певца Александра Новикова, выступающего с песнями в жанре городского романса, в городе Кемерово не состоится. О том, что в столицу Кузбасса музыкант не приедет стало известно из публикации местной филармонии.

– Приносим извинения за доставленные неудобства. Билеты, купленные ранее, действительны, – следует из сообщения.

Отмечается, что ранее его выступление было запланировано на 26 апреля, однако, теперь оно перенесено аж на 4 декабря 2022 года. Таким образом, поклонникам придется ждать прибытие своего года более полугода. Причина такого решения – это изменения в гастрольном графике артиста.