Известный кузбассовец получил по лицу на свадьбе у Моргенштерна

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Накануне днем состоялась церемония бракосочетания известного поп-исполнителя и шоумена Алишера Тагировича Моргенштерна с возлюбленной Диларой Зинатуллиной. В списке гостей мероприятия оказался популярный блогер из южной столицы Кузбасса Эльдар Джарахов, который устроил небольшую потасовку с малоизвестным коллегой на торжестве.

Драка новокузнечанина на свадьбе у музыканта Моргенштерна попала на камеру и в скором времени съемка появилась в Сети. Инцидент произошел до прибытия молодоженов на место празднования, передает здание StarHit.


На кадрах, опубликованных в Telegramm-канале Lifeshot, можно заметить, что блогеры сначала ведут беседу на повышенных тонах, затем Джарахов бьет оппонента, известного пользователям Instagram под псевдонимом Дилан, по лицу, но очень быстро получает ответный удар.


В результате охранники разняли агрессивных гостей и развели их по сторонам. Причина возникновения конфликта остается не известной, однако, согласно одной из версий, которые выдвигают в СМИ, мужчины подрались из-за того, что Джахаров не пригласил неприятеля на запись совместного трека с Джиганом.

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