Известный кузбассовец получил по лицу на свадьбе у Моргенштерна

Драка новокузнечанина на свадьбе у музыканта Моргенштерна попала на камеру и в скором времени съемка появилась в Сети. Инцидент произошел до прибытия молодоженов на место празднования, передает здание StarHit.

На кадрах, опубликованных в Telegramm-канале Lifeshot, можно заметить, что блогеры сначала ведут беседу на повышенных тонах, затем Джарахов бьет оппонента, известного пользователям Instagram под псевдонимом Дилан, по лицу, но очень быстро получает ответный удар.

В результате охранники разняли агрессивных гостей и развели их по сторонам. Причина возникновения конфликта остается не известной, однако, согласно одной из версий, которые выдвигают в СМИ, мужчины подрались из-за того, что Джахаров не пригласил неприятеля на запись совместного трека с Джиганом.