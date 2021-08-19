Известный кузбасский журналист скончался на 76-ом году жизни

О произошедшем на своей странице в социальных сетях сообщил председатель союза журналистов Кузбасса Валерий Качин.

- Ушел из жизни член Союза журналистов России, один из старейших и авторитетных газетчиков Кузбасса Василий Борисович Попок. Обладатель многочисленных наград и премий, он более ценил признание коллег и профессиональную солидарность, - написал Качин.

Василию Попоку было 75 лет. За свою карьеру он успел поработать во многих ведущих СМИ Кемеровской области. Помимо деятельности журналиста, он также проявил себя в качестве писателя.

Лауреат премий "Журналист Кузбасса" и "Туристический Оскар". Был награжден медалями "За особый вклад в развитие Кузбасса" и "60 лет Кемеровской области".

Редакция интернет-журнала AVOKADO приносит искренние соболезнования родным и близким.