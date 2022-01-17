В своем видео предприниматель рассказал, что несмотря на то, что ему потребовалась госпитализация, в целом его состояние нормальное и уже в понедельник, 17 января 2022 года, он надеется, что врачи отпустят его домой.

Тот факт, что ему удалось с помощью медицинской помощи профессиональных врачей областной больницы быстро восстановиться, Михаил Шкуропатский во многом связал с прививкой от коронавируса, которую он сделал ранее.

Он также отметил, что одновременно с ним в больнице лечится его знакомый, который не был привит. Как следствие, заболевание у него протекает гораздо тяжелее.

Михаил Шкуропатский, по его словам, решил сделать видео из "красной зоны", чтобы люди, сомневающиеся в том, стоит ли ставить прививку или нет, наконец-то приняли правильное решение. Ролик размещен на портале VSE42.Ru.