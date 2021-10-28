Известный кемеровский писатель попал под суд за оскорбление Земфиры

Останкинский суд города Москва принял на рассмотрение иск музыкальной исполнительницы Земфиры, который она подала к популярному писателю Евгению Гришковку. Соответствующая информация появилась на сайте органа государственной власти, передает РИА "Новости".
Из материалов дела следует, что певица намерена взыскать с уроженца Кемеровской области порядка 1,5 миллиона рублей за клевету.
— Судебное заседание назначено на 30 ноября, на 15.00, — указали в ведомстве.
Согласно данным пресс-службы, накануне в среду, 27 октября, по заявлению истицы компетентные органы провели предварительную беседу с мужчиной.
Отмечается, что Земфиру не удовлетворил тот факт, что кемеровчанин в ходе своего выступления на телевидении на широкую публику назвал ее "наркоманкой". По ее мнению, высказывание не просто не соответствует действительности, но и порочит ее честь, репутацию, достоинство.
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