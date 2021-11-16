Известный исполнитель шансона отказался от концерта для кемеровчан в ноябре

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Популярный российский музыкант и поэт Евгений Геннадьевич Григорьев, которого поклонники знают по псевдониму Жека, отменил запланированный на ноябрь концерт в кузбасской столице.

В Сети появилось сообщение, что знаменитый российский автор-исполнитель, музыкант и поэт, который известен широкой аудитории под псевдонимом Жека, не проведет запланированное на 21 ноября выступление в городе Кемерово.

— Уважаемые зрители, обращаем ваше внимание! Концерт "Лирика" исполнителя Жека (Евгений Григорьев) перенесен на март 2022 года. Приобретенные билеты будут действительны. Приносим извинения за неудобства, — следует из текста публикации концертной площадки.

Стоит отметить, что на вторник, 16 ноября, все билеты на мероприятие распроданы. Сейчас дата проведения концерта изменена на 14 марта.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что Филипп Киркоров вновь перенес выступление в Кемерове.

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