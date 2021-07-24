Известный хоккеист Александр Овечкин прибыл в Новокузнецк

В пятницу, 23 июля, член ХК "Вашингтон Кэпиталз" Дмитрий Орлов отметил 30-летие. Уроженец Новокузнецка играл в "Металлурге" до 2011 года.



По этому случаю в шахтерский край прилетел и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Вместе с ним Новокузнецк посетила и его супруга Анастасия.

Она и разместила в своем аккаунте в соцсети кадры с места празднования приглашенных гостей, для которых организовали игру в мини-гольф.

Также Шубская опубликовала в stories и совместную фотографию с мужем Овечкиным с мероприятия.