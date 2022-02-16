Известный блогер заявил о желании создать дом творчества в Новокузнецке

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Эльдар Джарахов в интервью поделился планами на создание учреждения культуры в южной столице Кузбасса.

Известный блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов переехал в Новокузнецк, когда ему было шесть лет. Сейчас молодой человек живет в Москве. На YouTube появилась запись его интервью с журналисткой Ксенией Собчак, в котором блогер рассказал, что хочет организовать творческое пространство для детей в южной столице Кузбасса.

– Когда я приезжал туда со "Впиской" (шоу на YouTube – прим. ред.), нам надо было найти свет, чтобы снимать. И это был какой-то геморрой адский. И так как я там многому научился, там стартанул, я хочу сделать там дом творчества, – заявил Эльдар Джарахов.

Кроме того, блогер подчеркнул, что хочет создать в Новокузнецке современное учреждение, чтобы дети смогли заниматься там творчеством.

Да!
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