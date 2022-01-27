Известный блогер пригласил мэра Новокузнецка на "БДСМ"

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Популярный в Сети блогер и известный журналист Илья Варламов не постеснялся пригласить новокузнецкого градоначальника на публичное "БДСМ".

Предложение стать участником YouTube-шоу "БДСМ" появилось в официальном Instagram-аккаунте главы Новокузнецка. Свою активность известный российский блогер с миллионной аудиторией проявил в открытых комментариях под постом о прибытии в южную столицу Кузбасса партии новых троллейбусов.

Приглашаю на БДСМ заявил Илья Варламов.

Правда несмотря на то, что сообщение от журналиста появилось более 11 часов назад, чиновник до сих пор не дал согласия на "БДСМ". Однако вместо градоначальника отозвались новокузнечане, они посоветовали блогеру приехать и навестить их.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что мэр Новокузнецка забанил аккаунт Ильи Варламова после вопроса о новой дороге.

Да!
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