Известные российские рок-музыканты отменили ноябрьский концерт в Кемерове

Информация о переносе концертов рок-группы в городах Сибири появилась в Instagram-аккаунте музыкального исполнителя. Из текста поста следует, что выступление в городе Кемерово, которое ранее было запланировано на минувшее воскресенье, 7 ноября, отменено. Вместо указанной даты фанаты смогут услышать любимую группу только через несколько месяцев, 5 февраля.

— Родные наши жители Сибири, всех сибирских городов, где должны были в ноябре состояться наши концерты. К нашему великому сожалению, нет никаких возможностей провести эти концерты в ноябре — там очень много причин. Но у нас уже есть запланированные даты в феврале, и я надеюсь, что мы в феврале с вами встретимся, — высказался Владимир Шахрин.

При этом поклонники, которые приобрели билеты на мероприятие заранее, могут не беспокоиться. Действие пригласительных будет отсрочено до наступления новой даты.