Известные музыкальные группы отказались от апрельских концертов в Кузбассе

Концерт группы Dabro в Новокузнецке был назначено на 21 апреля этого года. Отмечается, что музыканты собирались выступить на сцене городского ДК "Алюминщик", однако планы сорвались. Теперь в афишах опубликовано новое объявление о переносе мероприятия на 20 сентября.

К слову, оказалась изменена и дата приезда в город Кемерово популярной группы "Каста". Ранее концерт планировался на 29 апреля, но согласно последним данным, он состоится только 23 сентября.

При этом в обоих случаях организаторы заявили, что приобретенные билеты будут действовать в сентябре.