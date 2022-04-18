Известные музыкальные группы отказались от апрельских концертов в Кузбассе

0
Фото:  

Две музыкальные группы приняли решение об отмене концертов в областном центре и южной столице Кузбасса, которые ранее были назначены на апрель 2022 года.

Концерт группы Dabro в Новокузнецке был назначено на 21 апреля этого года. Отмечается, что музыканты собирались выступить на сцене городского ДК "Алюминщик", однако планы сорвались. Теперь в афишах опубликовано новое объявление о переносе мероприятия на 20 сентября.


К слову, оказалась изменена и дата приезда в город Кемерово популярной группы "Каста". Ранее концерт планировался на 29 апреля, но согласно последним данным, он состоится только 23 сентября.


При этом в обоих случаях организаторы заявили, что приобретенные билеты будут действовать в сентябре.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35566

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined