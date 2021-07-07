Известные артисты выступили перед гостями ледового дворца в Кемерове в день празднования 300-летия Кузбасса

Праздничное выступление российских артистов состоялось в кузбасской столице во вторник, 6 июля. Его ведущими выступили Вадим Такменев и Яна Чурикова. На сцена выступил и Сергей Безруков, зачитав гостям стихи. Актер также сопровождал выступление других звезд, озвучивая различные факты из истории Кузбасса между их выходами. На концерте пели: группа «Любэ», певица Полина Гагарина и Олег Газманов.

Выступлением на мероприятии также отметился известный уроженец Кемеровской области – Евгений Гришковец. Режиссер и драматург на сцене провел беседу с первым человеком, вышедшим в открытый космос – кузбассовцем Алексеем Леоновым, скончавшимся в 2019 году. Их диалог велся в вопросно-ответной форме, в которой использовались ранее записанные в различных интервью реплики космонавта.

Напомним, что накануне в Кузбасс прибыл Владимир Путин. В ходе рабочего визита президент России поздравил жителей Кузбасса с 300-летием со дня освоения региона