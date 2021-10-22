Известная кемеровчанка в эфире программы проговорилась об эскорте

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Юмористка российского шоу Comedy Баттл и уроженка города Кемерово Евгения Искандарова в новом выпуске передачи на канале YouTube "Бар в большом городе" проговорилась об эскорте.

Участницей нового выпуска передачи "Бар в большом городе" на канале YouTube стала известная в юмористических кругах уроженка областного центра Евгения Искандерова, которая известна широкой публике как российская стендап-комедиантка, а также участница таких крупных проектов, как "Comedy Баттл" и Comedy Woman.


В ходе эфира девушка призналась, что живет в доме эскортниц для экономии средств.

Я туда переехала, потому что там дешевле снимать квартиру, чем в остальных приличных домах. Я естественно ставлю геотег, потому что выставляю [в соцсети] фотки оттуда. И [однажды] перехожу случайнейшим образом по этому геотегу и смотрю — там не только эскортницы, но даже проститутки. И среди всех этих фотографий — моя голова, — призналась артистка.

Коме того, со слов героини шоу, в детстве родители отдали ее в братство православных скаутов, однако, долго она там не продержалась, у нее нашли игральные карты.

Да!
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