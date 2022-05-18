Известная авиакомпания понесла наказание за задержку рейса в Кузбассе

Вылет самолета из аэропорта имени А.А. Леонова в Кемерове задержался на десять часов. Воздушное судно должно было лететь в Москву, перевозку осуществляла авиакомпания "Победа". При этом организация не обеспечила размещение в гостинице более 80 пассажиров, часть из которых отправлялась в полет с детьми.

Транспортная прокуратура возбудила в отношении "Победы" административное дело об оказании услуг с нарушением установленных законом требований, сообщают в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Компании был назначен штраф в размере 20 000 рублей.