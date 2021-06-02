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Изображение Хабаровска останется на пятитысячной купюре

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Хабаровск было решено оставить на красной банкноте. Информацию сообщил врио губернатора Хабаровского края после встречи с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Михаила Дегтярева цитируют пресс-служба правительства субъекта.

Дизайн купюры сегодняшнего образца будет действителен до 2030-2035. С ним же банкноты будут продолжать печататься наравне с теми, которые будут иметь новые изображения – Екатеринбурга и Уральского федерального округа.


Планы Центробанка «расстроили жителей Хабаровского края», пояснил Дегтярев. Вместе с этим, он, представляя жителей субъекта РФ, выразил сожаление в связи с тем, что ранее было решено перестать печатать на пятитысячных купюрах мост через Амур и памятник графу Муравьеву-Амурскому.


«Лента.ру» отмечают, что о решении, принятом Центробанком, изменить дизайн рублевых банкнот стало известно 23 марта. В этот день об этом сообщил замглавы организации Михаил Алексеев.

Изменения будут внесены в печать 100-рублевой купюры. Там начнут размещать объекты Красной площади, а также «Зарядье», Шуховскую башню и здание МГУ на Воробьевых горах в Москве.


Рассчитаться новыми деньгами, как планируется сейчас, россияне смогут уже в 2022 году.

Да!
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