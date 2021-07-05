Изнасиловавший родственницу после избиения кузбассовец предстанет перед судом

Инцидент, по информации, представленной в пресс-службе СУ СКР Кузбасса, произошел в феврале 2021 года. Тогда же, находясь в гостях у 54-летней дальней родственницы, житель Белова распивал спиртное и решил надругаться над ней.

- Чтобы она не сопротивлялась, он ударил ее несколько раз стеклянной бутылкой по голове. После чего обвиняемый изнасиловал потерпевшую, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Мужчина продолжил наносить увечья горожанке, которая пыталась безуспешно оттолкнуть его от себя. Помогли женщине полицейские - правоохранители услышали крики потерпевшей, патрулируя улицы. Они же и провели задержание злоумышленника, а также вызвали медиков.

Злоумышленник, как отметили в ведомстве, только частично признал свою вину.

В отношении беловчанина было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), которое к текущему моменту уже было направлено в суд.