Изможденное состояние птиц в вольере кемеровского вуза встревожило пользователя Сети

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Состояние птиц, которые содержатся на территории одного из вузов в кузбасской столицы, встревожило жителей областного центра. Так, со слов свидетелей, в питьевой воде на протяжении долгого времени лежит труп пернатого, а у других жителей вольера замечены признаки опасной болезни.

Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Автор публикации приложила фотографии и съемку, на которых запечатлен вольер с попугаями, расположенных в переходе между корпусами. По мнению очевидца, условия содержания птиц могут спровоцировать их массовую гибель.

– Большая часть птиц имеет болезненный вид: истощение, потеря оперения, рвота. Кроме того, волнистые попугаи заражены клещом (кнемидокоптоз): поверхность лап, клюва и головы покрыта наростами, что свидетельствует о запущенном заболевании, которое на протяжении долгого количества времени не подвергалось лечению, – указано в публикации.

Кроме того, очевидец заверил, что некоторые пернатые страдают от рвотных позывов, которые после поедают сородичи.

Отмечается, что погибшее животное было замечено во вторник, 4 мая. Бездыханное тело находилось в общей поилке, откуда другие птицы пили воду.

– Данное обстоятельство говорит о том, что сотрудниками КемГУ не предпринимаются никакие меры по лечению животных и предотвращению их гибели, – выразил мнение автор записи.

Кузбассовец выразил опасение, что совместное содержание больных и здоровых птиц приведет к массовой гибели. С соответствующей жалобой он обратился в Россельхознадзор, добавив, что по закону на проверку отводится до 30 дней, а за это время может случиться трагедия: попугаи умрут.

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