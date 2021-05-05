Изможденное состояние птиц в вольере кемеровского вуза встревожило пользователя Сети

Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Автор публикации приложила фотографии и съемку, на которых запечатлен вольер с попугаями, расположенных в переходе между корпусами. По мнению очевидца, условия содержания птиц могут спровоцировать их массовую гибель.
– Большая часть птиц имеет болезненный вид: истощение, потеря оперения, рвота. Кроме того, волнистые попугаи заражены клещом (кнемидокоптоз): поверхность лап, клюва и головы покрыта наростами, что свидетельствует о запущенном заболевании, которое на протяжении долгого количества времени не подвергалось лечению, – указано в публикации.
Кроме того, очевидец заверил, что некоторые пернатые страдают от рвотных позывов, которые после поедают сородичи.
Отмечается, что погибшее животное было замечено во вторник, 4 мая. Бездыханное тело находилось в общей поилке, откуда другие птицы пили воду.
– Данное обстоятельство говорит о том, что сотрудниками КемГУ не предпринимаются никакие меры по лечению животных и предотвращению их гибели, – выразил мнение автор записи.
Кузбассовец выразил опасение, что совместное содержание больных и здоровых птиц приведет к массовой гибели. С соответствующей жалобой он обратился в Россельхознадзор, добавив, что по закону на проверку отводится до 30 дней, а за это время может случиться трагедия: попугаи умрут.
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