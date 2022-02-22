Излечивающий похмелье кот попал на продажу в Новокузнецке за 1 млн рублей

На популярной Интернет-платформе появилось объявление, размещенное новокузнечанкой. Женщина сообщила, что продает своего "кота-управленца", так как не может с ним ужиться. При этом цена на животное установлена достаточно высокая: 1 000 000 рублей. За эти деньги покупатель, по словам горожанки, получит питомца, способного лечить похмелье.

‒ Кот - просто исчадие Ада, амбиции, кот-управленец , что хочет то и делает, я сама управленец- руководитель мы с ним не уживаемся. <...> Особенности: лечит козлина, если Вам плохо, даже с похмелья, придет, ложится на органы , требующие лечения, два часа и ты как новый, ковид у всех был прошел в легкой форме, ну как сказать дочь старшая осталась без волос и вкуса и запаха, ну остальные вылечены (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ говорится в объявлении.

При этом новокузнечанка отмечает, что кот ей очень дорог, но она готова расстаться с ним за обозначенную сумму из-за финансовых проблем.

Ранее новокузнечанин пытался продать "мистического" кота за 1,2 млн рублей. А кемеровчанин организовал заработок на фотографиях питомцев.