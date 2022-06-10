Избивший своего работника лопатой кузбассовец предстанет перед судом

Инцидент произошел на одном из предприятий в Белове. Ночью с внезапной проверкой туда прибыл 31-летний руководитель и обнаружил, что работник спит. Мужчина разозлился, взял лопату и несколько раз ударил подчиненного черенком. В результате этого пострадавший получил повреждение легкого и закрытый перелом руки.

В отношении 31-летнего беловчанина было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Материалы были направлены в суд.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.