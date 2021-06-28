Избивший сожительницу шваброй кузбассовец предстанет перед судом из-за ее гибели

Следствие считает, что инцидент произошел в квартире знакомого обвиняемого. Там же он и его возлюбленная распивали спиртное в день трагедии. В какой-то момент горожанка решила выяснить отношения с сожителем отношения, заподозрив его в том, что он ее не любит. 30-летний Кузбассовец попытался убедить горожанку в обратном, однако спор перерос в ссору, и горожанин начал избивать возлюбленную металлической шваброй.

- Остановился мужчина, только когда заметил, что женщина перестала подавать признаки жизни. Испугавшись, он попытался привести ее в сознание, а затем вызвал сотрудников правоохранительных органов, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Своей вины мужчина отрицать не стал. Также отмечается, что ранее он уже был судим.

К текущему моменту дело, возбужденное по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) в отношении мужчины, было направлено в суд с обвинительным заключением.