Избивавший пятилетнего сына кузбассовец избежал реального срока

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Житель одного из районов Кемеровской области выслушал приговор после истязания ребенка.

Кузбассовец в период с декабря 2020 по январь 2021 года систематически избивал своего пятилетнего сына. При этом злодеяния мужчина совершал, будучи пьяным. Злоумышленнику не нравилось, что ребенок не слушался его и капризничал. При этом матери у мальчика не было: после ее смерти отец занимался воспитание в одиночку.


Работница детского сада увидела, что на теле ребенка имеются следы побоев, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили дело об истязании несовершеннолетнего. Мужчина признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием. Юный кузбассовец был изъят из семьи и помещен в соцучреждение, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд приговорил кузбассовца к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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